لانس يتوج بكأس السوبر الفرنسي بفوزه على باريس سان جيرمان

باريس-سانا
توج فريق لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي بكرة القدم، عقب فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب بوليرت ديليليس في مدينة لانس.
وسجل فلوران توفين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ32، ليمنح لانس الفوز واللقب على حساب بطل الدوري الفرنسي.
وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كيليان أنطونيو في الدقيقة الـ39، إثر تدخل قوي على أحد لاعبي باريس سان جيرمان.
وكان باريس سان جيرمان استهل موسمه الجديد بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه على أستون فيلا الإنكليزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي.