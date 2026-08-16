لانس يتوج بكأس السوبر الفرنسي بفوزه على باريس سان جيرمان

باريس-سانا‏

توج فريق لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي بكرة القدم، عقب فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الأحد على ملعب بوليرت ديليليس في مدينة لانس.‏

وسجل فلوران توفين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ32، ليمنح لانس الفوز واللقب على حساب بطل الدوري الفرنسي.‏

وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كيليان أنطونيو في الدقيقة الـ39، إثر تدخل قوي على أحد لاعبي باريس سان ‏جيرمان.‏

وكان باريس سان جيرمان استهل موسمه الجديد بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه على أستون فيلا الإنكليزي بنتيجة ‌‏2-1 في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي.‏