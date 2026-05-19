أهلي حلب يحكم قبضته على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على تشرين

ابتعد أهلي حلب بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه في الوقت القاتل على تشرين بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، وذلك في المباراة التي جمعتهما في ملعب حماة البلدي.

وسجل لأهلي حلب أحمد الأحمد، وإيمانويل ماهوب، بينما سجل لتشرين مصطفى الشيخ يوسف.

وفي الجولة ذاتها، فرض الشعلة التعادل على حمص الفداء دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الملعب البلدي بدرعا.

وقال مساعد مدرب حمص الفداء مرهف دحبور لـ سانا: إن المباراة مع الشعلة كانت تكتيكية، قدم فيها فريقنا مباراة كبيرة رغم غياب 7 لاعبين من التشكيلة الأساسية، مبيناً أن اللاعبين قدموا أداء رجولياً، ولم يحققوا الهدف رغم الضغط في أرض الملعب.

وفي باقي المباريات، واصل الوحدة نتائجه الإيجابية بفوزه على الفتوة بهدفين دون مقابل سجلهما ضياء الحق محمد، وعبد الرحمن بركات، في المباراة التي جمعتهما في ملعب الجلاء بدمشق.

وحسم أمية ديربي إدلب الذي أقيم في ملعبها البلدي، وفاز على خان شيخون بهدفين دون مقابل سجلهما رأفت مهتدي.

وخيم التعادل على مباراة الكرامة والطليعة بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي بحمص، وسجل للكرامة مهند فاضل وجونيور آجايي، أما للطليعة فقد سجل له سليمان رشو وسامر خانكان.

وفي ديربي الساحل، استطاع حطين حصد نقاط المباراة الثلاث بفوزه على جبلة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في ملعب جبلة البلدي، وسجل لحطين إيبينزير وأحمد محيا، بينما سجل هدف جبلة الوحيد عبد الرزاق فيستون.

وفي ديربي دمشق الذي أقيم في ملعب الفيحاء، عمّق دمشق الأهلي جراح الشرطة بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل لدمشق الأهلي أحمد رجب وأنتوي ريتشموند، وللشرطة محمد أنس.

وتكبد الحرية خسارة من الجيش بهدفين دون مقابل سجلهما كيفين ومحمد الواكد، وذلك في المباراة التي احتضنها ملعب الحمدانية بحلب.

ووسّع أهلي حلب (المتصدر) والذي يملك في رصيده 54 نقطة، الفارق عن أقرب منافسيه حمص الفداء (الثاني)، إلى ثلاث نقاط، والذي أصبح في رصيده 51 نقطة، وبقي المركز الثالث للوحدة برصيد 48 نقطة.