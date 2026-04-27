جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم

O09A0702 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم

دمشق-سانا

حقق فريق جرمانا لكرة القدم فوزاً مثيراً على الضمير بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي المؤهل لتجمع الدرجة الأولى، في المباراة التي جمعتهما في ملعب النبك .

O09A0820 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم

وتمكن اللاعب باسم نديم طربيه من تسجيل أول أهداف المباراة لصالح جرمانا في الدقيقة 54، لكن الضمير لم يتأخر في الرد، حيث أحرز اللاعب معاذ غزال هدف التعادل في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 91، تمكن مارك مخول من تسجيل الهدف الثاني لصالح جرمانا، ليحسم الفريق النتيجة لصالحه.

ويستعد الفريقان لمباراة الإياب التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب جرمانا، حيث سيبحث جرمانا عن تأكيد تأهله إلى المرحلة النهائية.

O09A0685 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم
O09A0754 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم
O09A0802 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم
O09A0820 1 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم
O09A0826 جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم
