جرمانا يفوز على الضمير في ذهاب نصف نهائي دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم

دمشق-سانا

حقق فريق جرمانا لكرة القدم فوزاً مثيراً على الضمير بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي المؤهل لتجمع الدرجة الأولى، في المباراة التي جمعتهما في ملعب النبك .

وتمكن اللاعب باسم نديم طربيه من تسجيل أول أهداف المباراة لصالح جرمانا في الدقيقة 54، لكن الضمير لم يتأخر في الرد، حيث أحرز اللاعب معاذ غزال هدف التعادل في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 91، تمكن مارك مخول من تسجيل الهدف الثاني لصالح جرمانا، ليحسم الفريق النتيجة لصالحه.

ويستعد الفريقان لمباراة الإياب التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب جرمانا، حيث سيبحث جرمانا عن تأكيد تأهله إلى المرحلة النهائية.