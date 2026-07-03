إسبانيا تحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم

GettyImages 2283790469.jpg إسبانيا تحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل منتخب إسبانيا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026، بفوزه المستحق على منتخب النمسا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة ضمن الدور الـ32 من البطولة.

وسيطر المنتخب الإسباني على المباراة بشكل كامل، ولم يمنح أي فرصة للمنتخب النمساوي لتشكيل خطورة على مرمى أوناي سيمون، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع ميكيل أويارزابال في الدقيقتين 36 و88، وبيدرو بورو في الدقيقة 66.

وسيلاقي المنتخب الإسباني في دور الـ16 الفائز من مواجهة البرتغال مع كرواتيا والمقررة فجر الجمعة.

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