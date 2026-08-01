تشيلسي يتعاقد رسمياً مع الإنكليزي داني ويلبيك بعقد يمتد حتى 2028

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم تعاقده رسمياً مع المهاجم داني ويلبيك قادماً من برايتون بعقد يمتد حتى صيف عام 2028.

وحسب تقارير صحفية فإن الصفقة قدرت بنحو خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.7 ملايين دولار).

وجاءت الصفقة استجابة لرغبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو الذي تولى القيادة الفنية لتشيلسي هذا الصيف، بعدما طلب التعاقد مع مهاجم يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الإنكليزية.

وأمضى ويلبيك ستة أعوام مع برايتون بعد انضمامه من واتفورد عام 2020 مسجلا 51 هدفاً ومقدماً 18 تمريرة حاسمة، وهو هدافه التاريخي في “بريميرليغ”.