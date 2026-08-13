منتخب سوريا للشباب بكرة السلة يخسر أمام نظيره النيوزيلاندي في كأس ‏آسيا ‏

نيودلهي-سانا
خسر منتخب سوريا للشباب بكرة السلة أمام نظيره النيوزيلاندي بنتيجة 67/58 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح نهائيات كأس آسيا 2026، التي تقام في مدينة أحمد آباد الهندية، وتستمر حتى 23 آب الجاري.
وسيلتقي منتخب سوريا في مباراته الثانية مع منتخب لبنان يوم السبت 15 آب، قبل أن يختتم مبارياته أمام البحرين يوم الإثنين 17 آب، وذلك لحساب المجموعة الثانية.
ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، حيث ينص نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.