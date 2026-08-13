منتخب سوريا للشباب بكرة السلة يخسر أمام نظيره النيوزيلاندي في كأس ‏آسيا ‏

image 2026 08 13 16 22 09 منتخب سوريا للشباب بكرة السلة يخسر أمام نظيره النيوزيلاندي في كأس ‏آسيا ‏

نيودلهي-سانا‏

خسر منتخب سوريا للشباب بكرة السلة أمام نظيره النيوزيلاندي بنتيجة ‌‏67/58 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح نهائيات كأس ‏آسيا 2026، التي تقام في مدينة أحمد آباد الهندية، وتستمر حتى 23 آب ‏الجاري.‏

وسيلتقي منتخب سوريا في مباراته الثانية مع منتخب لبنان يوم السبت 15 ‏آب، قبل أن يختتم مبارياته أمام البحرين يوم الإثنين 17 آب، وذلك لحساب ‏المجموعة الثانية.‏

ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، حيث ينص ‏نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع ‏إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ‏ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.‏

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