منتخب سوريا للشباب بكرة السلة يخسر أمام نظيره النيوزيلاندي في كأس ‏آسيا ‏

نيودلهي-سانا‏

خسر منتخب سوريا للشباب بكرة السلة أمام نظيره النيوزيلاندي بنتيجة ‌‏67/58 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في افتتاح نهائيات كأس ‏آسيا 2026، التي تقام في مدينة أحمد آباد الهندية، وتستمر حتى 23 آب ‏الجاري.‏

وسيلتقي منتخب سوريا في مباراته الثانية مع منتخب لبنان يوم السبت 15 ‏آب، قبل أن يختتم مبارياته أمام البحرين يوم الإثنين 17 آب، وذلك لحساب ‏المجموعة الثانية.‏

ويشارك في البطولة 16 منتخباً وُزعت على أربع مجموعات، حيث ينص ‏نظام البطولة على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الأربع ‏إلى ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المركزين الثاني والثالث ‏ملحقاً تأهيلياً للدور ذاته.‏