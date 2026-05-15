أهلي حلب يفوز برباعية وحمص الفداء يواصل ملاحقته في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

عزز أهلي حلب صدارته للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، وفاز برباعية نظيفة على فريق الشرطة في الجولة 22، محافظاً على فارق النقطة بينه وبين حمص الفداء الذي فاز بدوره على أمية، ليواصل الفريقان السباق نحو الظفر باللقب.

وقدم لاعبو أهلي حلب أداءً ممتعاً منذ بداية اللقاء وتناوبوا على إضاعة الفرص، بعد أن افتتح المحترف إيمانويل ماهوب التسجيل مبكراً للأهلي في الدقيقة الثالثة إثر تمريرة من زكريا حنان، تلاه الهدف الثاني في الدقيقة السادسة بتوقيع لاعب الشرطة علي بعاج خطأً في مرماه، ليسجل بعدها أحمد الأحمد الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثلاثين من كرة ارتدت من المدافع وسددها أرضية قوية سكنت الشباك، قبل أن يعود ماهوب للتسجيل في الدقيقة الثامنة والسبعين مسجلاً الهدف الرابع لفريقه والثاني له، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة الهدافين.

وواصل حمص الفداء ملاحقة الأهلي والضغط عليه بالحفاظ على فارق النقطة، بعد فوز ثمين على ضيفه أمية بنتيجة هدفين مقابل هدف، حقق من خلالها المهم وترك أمية في وضع صعب لا يحسد عليه مع استمرار نزيف النقاط في المركز قبل الأخير في سلم الترتيب.

سجل الهدف الأول لحمص الفداء المحترف سونغ سانداي في الدقيقة الخامسة والعشرين، وتبعه بالهدف الثاني صبحي شوفان في الدقيقة الثانية والثلاثين، فيما سجل هدف أمية رأفت مهتدي في الدقيقة السابعة والأربعين.

وحقق الوحدة ثلاث نقاط غالية من ملعب إدلب البلدي بعد فوزه على خان شيخون بهدفين دون رد، سجل هدفي الوحدة أسامة أومري في الدقيقتين الخامسة والسبعين والثامنة والثمانين، ليحافظ على آماله في المنافسة على اللقب.

وفي اللاذقية، عاد الكرامة بفوز عزيز على حطين بهدفين لهدف في قمة مباريات المرحلة نظراً لموقع الفريقين في المركزين الرابع والخامس؛ سجل للكرامة أولاً محمد السراقبي من تمريرة محمود النايف في الدقيقة التاسعة والأربعين، وعادل لحطين حسن أبو كف من تمريرة عمرو جنيات في الدقيقة الستين، قبل أن يسجل مهند فاضل هدف الفوز للكرامة عند الدقيقة الثمانين.

وفي الملعب البلدي بدير الزور، أوقف الفتوة سلسلة انتصارات الحرية الذي يقدم مستويات لافتة خلال مرحلة الإياب، وتغلب عليه بهدف وحيد سجله اللاعب المحترف سامويل أجابي في الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة، محققاً فوزاً هاماً بعد سلسلة من الخسارات والتعادلات خلال الجولات الماضية.

وتقاسم الطليعة وتشرين نقاط المباراة إثر تعادلهما بهدفين لهدفين في مباراة مثيرة تبادل فيها الفريقان التقدم، سجل أولاً لتشرين المحترف أرونافال بتمريرة أحمد الشمالي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل الطليعة النتيجة بهدف سامر خانكان من تمريرة عدنان طومان في الدقيقة الثالثة عشرة، وفي الشوط الثاني سجل سليمان رشو هدف التقدم للطليعة من تمريرة أحمد المنجد في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليعادل تشرين النتيجة بهدف ثانٍ لأرونافال من تمريرة محمد أسعد في الدقيقة السادسة والستين من عمر المباراة.

وعمق دمشق الأهلي من جراح الشعلة وفاز عليه في ملعب الفيحاء بدمشق بهدف نظيف سجله المحترف ريكموند أنتوي من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة والثلاثين، ليبتعد بهذا الفوز دمشق الأهلي عن مناطق الخطر ويترك الشعلة في ذيل الترتيب.