بيع نادي لكرة السلة في أمريكا لشركة ديزني مقابل 12.5 مليار دولار

واشنطن-سانا

ذكرت شبكة “إي أس بي أن”، اليوم الأربعاء، أن نادي لوس أنجلوس ليكرز، أحد أنجح فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة سيباع إلى بوب إيغر الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ 12.5 مليار دولار.

وتُعدّ هذه الصفقة، هي الأغلى للاستحواذ على نادي رياضي في أمريكا، علماً بأن حصة أغلبية الفريق تعود للملياردير مارك والتر الذي استحوذ عليها في صفقة تبلغ عشرة مليارات دولار.

وبينت الشبكة أن عملية البيع لا تزال تتطلب موافقة مجلس إدارة الدوري، للاستحواذ بشكل كامل على أحد أعرق الأندية في أمريكا.

وشهد دوري كرة السلة الأمريكي سلسلة من صفقات البيع في السنوات الأخيرة، فتم بيع “فينيكس صنز” إلى مات إشبيا بـ 4 مليارات دولار، وبيع “دالاس مافريكس” إلى عائلة أديلسون مقابل 3.5 مليار دولار، كما باع النجم السابق مايكل جوردن “شارلوت هورنتس” مقابل 3 مليارات دولار.