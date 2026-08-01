الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة ‏للرجال مع ختام الجولة الـ 11‏

photo 2026 08 01 10 27 50 الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة ‏للرجال مع ختام الجولة الـ 11‏

دمشق-سانا

استمر فريق الشرطة بصدارة ترتيب الدوري السوري ‏الممتاز لكرة الطائرة للرجال، مع ختام منافسات الجولة ‏الحادية عشرة.

ورفع الشرطة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة بعد ‏فوزه على الجيش بثلاثة أشواط دون رد، في مباراتهما ‏بصالة الفيحاء بدمشق.

وشهدت الجولة الـ 11 التي أقيمت أمس الجمعة، فوز ‏الوحدة على الفرات بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ‏وسلمية على عامودا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما ‏تغلب خان شيخون على أبو حمام بثلاثة أشواط مقابل ‏شوط.

ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه ‏خان شيخون بـ 26 نقطة، ثم الجيش بـ 22 نقطة، والوحدة ‏بـ 15 نقطة، وكل من عامودا وأبو حمام بـ 14 نقطة ‏وسلمية بـ 8 نقاط، وكنصفرة بـ 3 نقاط، فيما بقي الفرات ‏من دون نقاط.

photo 2026 08 01 10 27 50 2 الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة ‏للرجال مع ختام الجولة الـ 11‏
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