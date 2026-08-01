الشرطة يواصل صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة ‏للرجال مع ختام الجولة الـ 11‏

دمشق-سانا
استمر فريق الشرطة بصدارة ترتيب الدوري السوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال، مع ختام منافسات الجولة الحادية عشرة.
ورفع الشرطة رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة بعد فوزه على الجيش بثلاثة أشواط دون رد، في مباراتهما بصالة الفيحاء بدمشق.
وشهدت الجولة الـ 11 التي أقيمت أمس الجمعة، فوز الوحدة على الفرات بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسلمية على عامودا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما تغلب خان شيخون على أبو حمام بثلاثة أشواط مقابل شوط.
ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، يليه خان شيخون بـ 26 نقطة، ثم الجيش بـ 22 نقطة، والوحدة بـ 15 نقطة، وكل من عامودا وأبو حمام بـ 14 نقطة وسلمية بـ 8 نقاط، وكنصفرة بـ 3 نقاط، فيما بقي الفرات من دون نقاط.