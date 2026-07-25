الكوري الجنوبي لي كانغ إن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد لخمس سنوات

مدريد-سانا‏

تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً مع الكوري الجنوبي لي كانغ إن ‏قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2031، ‏في صفقة تهدف إلى تعزيز الخيارات الهجومية للفريق.‏

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وكان البالغ من العمر 25 عاماً قد خاض تجربة ناجحة مع باريس سان ‏جيرمان منذ عام 2023، حيث شارك في 124 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، ‏وصنع 16 تمريرة حاسمة.‏

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وفاز اللاعب الكوري مع الفريق الباريسي بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس ‏السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في الدوري ‏الفرنسي، وكأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.‏

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وتألق الكوري لي مع منتخب كوريا الجنوبية، بعدما قاد منتخب الشباب إلى ‏نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً في 2019، وحصد جائزة أفضل لاعب في ‏البطولة، إضافةً إلى تتويجه بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2022.‏

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وشارك المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد لأول مرة مع منتخب كوريا الجنوبية ‏عام 2019، ومثل بلاده في 50 مباراة دولية، كما شارك مع منتخب كوريا ‏الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر، و2026 في الولايات المتحدة وكندا ‏والمكسيك.‏