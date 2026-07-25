الكوري الجنوبي لي كانغ إن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد لخمس سنوات

مدريد-سانا
تعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً مع الكوري الجنوبي لي كانغ إن قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى 30 حزيران 2031، في صفقة تهدف إلى تعزيز الخيارات الهجومية للفريق.
وكان البالغ من العمر 25 عاماً قد خاض تجربة ناجحة مع باريس سان جيرمان منذ عام 2023، حيث شارك في 124 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، وصنع 16 تمريرة حاسمة.
وفاز اللاعب الكوري مع الفريق الباريسي بلقبي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا مرتين، وكأس السوبر الفرنسي مرتين.
وتألق الكوري لي مع منتخب كوريا الجنوبية، بعدما قاد منتخب الشباب إلى نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً في 2019، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، إضافةً إلى تتويجه بذهبية دورة الألعاب الآسيوية 2022.
وشارك المنتقل حديثاً إلى أتلتيكو مدريد لأول مرة مع منتخب كوريا الجنوبية عام 2019، ومثل بلاده في 50 مباراة دولية، كما شارك مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر، و2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.