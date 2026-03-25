رئيس اللجنة السورية لكرة القدم المصغّرة: اللعبة تحظى بإقبال كبير ونعمل على تأهيل كوادرها

دمشق-سانا

تدخل كرة القدم المصغرة (ميني فوتبول) الساحة الرياضية السورية للمرة الأولى، لتصبح فرصة جديدة وواعدة أمام الشباب السوري لممارسة اللعبة بشكل مختلف بعيداً عن قيود الملاعب الكبيرة والأعداد الكبيرة للاعبين، حيث أُقيمت مؤخراً البطولة المركزية الأولى لها بدمشق في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بتوسيع قاعدة ممارستها واستقطاب مواهب جديدة.

وتُلعب كرة القدم المصغرة بـ5 لاعبين ميدانيين وحارس مرمى على ملاعب طولها بين 46-50 متراً وعرضها 16-30 متراً وفق النظام الداخلي المعتمد من الاتحاد العربي للعبة.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس اللجنة السورية لكرة القدم المصغرة عبد القادر العالم: إن اللعبة تحظى بإقبال كبير ولاسيما أنها باتت فرصة حقيقية للشباب السوري ممن لم تتح لهم فرصة اللعب في الأندية التقليدية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على بناء هيكلية مستقلة تحافظ على حقوق اللاعبين وتؤهلهم للمنافسة عربياً وآسيوياً.

وأضاف العالم: إنه يجري تشكيل هيكلية كاملة لاستقطاب اللاعبين بالتزامن مع التوجه نحو تأهيل كوادرها من المدربين والحكام بالتعاون مع الاتحاد العربي لتأسيس كوادر متخصصة في فئة الرجال.

أما بخصوص المشاركة العربية فيقول العالم: إن مشاركتنا تهدف إلى إثبات الوجود والاحتكاك بالفرق العربية لاكتساب الخبرة، وإنه من المبكر الحديث عن نتائج محددة، مبيناً أن سوريا تلقت دعوة للمشاركة بالبطولة العربية في الفجيرة ضمن 12 دولة، لكنه تم تأجيلها إلى موعد يُحدد لاحقاً.

وبيّن العالم أنه سيتم تشكيل المنتخب السوري عبر معسكر من أربعة تجمعات (اثنان للانتقاء واثنان للتحضير) مع انتقاء أسماء أولية من البطولة المركزية تحت إشراف المدير الفني معن الراشد، مع مراعاة ترشيحات اللجان الفنية للمحافظات وإتاحة الفرصة للجميع في المعسكرات.

ويختتم العالم حديثه بدعوة اللاعبين لهذه اللعبة بوصفها فرصة لمن لم يحظَ بفرصته للعب في الأندية، وتُعد لعبة سريعة وجذابة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية وتسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية في سوريا.