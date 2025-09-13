توتنهام يتغلب على وست هام بالدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

تغلب توتنهام هوتسبير على مستضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح باب سار التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 47 قبل أن يضيف لوكاس بيرغفال الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 64 أحكم توتنهام سيطرته تماماً على المباراة محرزاً الهدف الثالث عبر فان دي فين.

ورفع توتنهام رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث انتصارات مقابل هزيمة واحدة، بينما ازدادت الأمور سوءاً مع وست هام بعد تلقيه الخسارة الثالثة، فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ 18.

