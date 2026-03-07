هوفنهايم ينفرد بالمركز الثالث في الدوري الألماني لكرة القدم

برلين-سانا

واصل هوفنهايم زحفه نحو حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على هايدنهايم 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وانفرد هوفنهايم بالمركز الثالث على جدول الترتيب، برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين أمام شتوتغارت ولايبزيغ، و5 نقاط عن ليفركوزن السادس.

ويدين هوفنهايم بفوزه الخامس عشر هذا الموسم إلى النمساوي ألكسندر براس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 26 و45+1، والكوسوفي فيسنيك أصلاني في الدقيقة 49، وتيم ليمبرل في الدقيقة 78، فيما سجّل لهايدنهايم متذيل الترتيب لوكا كيربر في الدقيقتين 62 و84.

وفي مباراة ثانية، ضمن الجولة الخامسة والعشرون، سقط شتوتغارت في فخ التعادل أمام مضيفه ماينتس 2-2.

وبعد تأخره بهدف للكوري الجنوبي جاي- سانغ لي في الدقيقة 39، نجح شتوتغارت بالتقدم في غضون دقيقة واحدة بثنائية البوسني إرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 76، ودينيز أونداف في الدقيقة 77، قبل أن يفرض داني دا كوستا تعادلاً مريراً على الضيوف بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل عن ضائع (90+1).

وأشعل لايبزيغ معركة المركز الرابع في ترتيب الدوري بفوزه على ضيفه أوكسبورغ 2-1.

سجل لأصحاب الأرض الإيفواري يان ديومانديه في الدقيقة 76، والبرازيلي أرثر شافيز في الدقيقة (90+2 خطأ في مرمى فريقه)، فيما سجل هدف اوكسبورغ روبن فلهاور في الدقيقة 39.

وعمق هامبورغ جراح ضيفه فولفسبورغ عندما تغلب عليه 2-1، وحرمه من الخروج من دائرة الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن سانت باولي الخامس عشر ضمن منطقة الأمان، فيما رفع هامبورغ رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.