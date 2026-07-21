فرنسا تحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً

باريس-سانا

أقرّ البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النواب الفرنسيين أقروا مشروع القانون بغالبية 279 صوتاً مقابل 81، حيث من المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في أيلول المقبل لحماية صحة الأطفال والمراهقين.

وسيلزم الإصلاح الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد به، ويشكل أحد أبرز التدابير المتخذة في نهاية ولايته، منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق أنظمة التحقق من العمر، وهو موضوع كان محل نقاش، كما يحظر النص استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

وتعليقاً على هذا الإجراء، قال ماكرون: إن “فرنسا تتصدر الجهود الأوروبية لحماية الأطفال على الإنترنت”، معتبراً أنها “خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وكانت أستراليا أقرت قانوناً يمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، ويلزم شركات التكنولوجيا بوضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، مع فرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بهذه القواعد.

وتدرس دول عدة، بينها ألمانيا وماليزيا واليونان وسلوفينيا ونيوزيلندا، إجراءات مماثلة للحد من استخدام الأطفال لهذه المنصات، في ظل ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا لتحمل مسؤولية أكبر في حماية المستخدمين الصغار.