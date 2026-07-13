مانشستر يونايتد يتعاقد مع البرازيلي أندريه سانتوس حتى 2031

لندن-سانا



تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الإثنين رسمياً مع لاعب الوسط البرازيلي أندريه سانتوس قادماً من تشيلسي، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد حتى حزيران 2031.



وأوضح النادي في بيان على موقعه الإلكتروني أن سانتوس وقع عقداً طويل الأمد بعد التوصل لاتفاق مع تشيلسي، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق استعداداً للموسم الجديد، وبلغت القيمة الأولية للصفقة 48 مليون جنيه إسترليني، مع مليوني جنيه إضافية كحوافز مرتبطة بأداء اللاعب، وفقاً لتقارير صحفية.



وقال سانتوس في تصريحات للموقع الرسمي: إن الانضمام إلى مانشستر يونايتد يمثل حلماً تحقق، مؤكداً عزمه بذل أقصى جهده لمساعدة الفريق على المنافسة وتحقيق البطولات.



ويأتي التعاقد مع سانتوس لتعزيز خط الوسط بعد رحيل كاسيميرو بنهاية الموسم الماضي، إضافة إلى إصابة الأوروجوياني مانويل أوغارتي التي ستبعده عن الملاعب لفترة.



وكان اللاعب قد انضم إلى تشيلسي عام 2023، قبل أن يخوض فترات إعارة مع فاسكو دا جاما ونوتنغهام فورست وستراسبورغ، ثم عاد إلى الفريق اللندني، وشارك في 43 مباراة خلال الموسم الماضي.