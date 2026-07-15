أرنب بري يوقف حركة الطيران مؤقتاً في مطار دريسدن الألماني

برلين-سانا

تسبب أرنب بري في تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في مطار دريسدن شرقي ألمانيا، بعدما صدمته طائرة أثناء هبوطها، ما دفع سلطات المطار إلى إغلاق المدرج لفترة وجيزة وفق إجراءات السلامة المعتمدة.

وذكرت صحيفة دي تسايت الألمانية، مساء أمس الثلاثاء، أن الحادث وقع أثناء هبوط إحدى الطائرات، حيث أُغلق المدرج على الفور لإجراء عمليات تفتيش والتأكد من خلوه من أي مخلفات أو أضرار قد تؤثر في سلامة الطائرات.

وأدى الإغلاق المؤقت إلى اضطراب محدود في حركة الرحلات، إذ جرى تحويل طائرة كانت متجهة إلى مطار دريسدن إلى مطار لايبزيغ/هاله، فيما بقيت طائرتان أخريان في دائرة انتظار إلى حين الانتهاء من أعمال الفحص.

وأعادت سلطات المطار فتح المدرج بعد نحو 30 دقيقة، عقب التأكد من سلامته وعدم تسجيل أي أضرار في الطائرة أو مرافق المطار.

وتنص إجراءات السلامة الجوية على تعليق حركة الطيران مؤقتاً وإجراء فحص شامل للمدرج والطائرة عند وقوع اصطدام بحيوان بري، للحد من أي مخاطر محتملة على سلامة الرحلات.