أرسنال يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

لندن-سانا

تأهل فريق أرسنال الإنكليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب “الإمارات” في إياب نصف نهائي البطولة.

سجل هدف أرسنال الوحيد بوكايو ساكا في الدقيقة (44)، ليتأهل “الغانرز” إلى النهائي، مستفيداً من تعادله في لقاء الذهاب بإسبانيا الأسبوع الماضي 1-1.

وينتظر أرسنال في المباراة النهائية الفائز من اللقاء الذي يجمع حامل اللقب باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المقررة غداً الأربعاء. وهي المرة الثانية التي يتأهل فيها أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له الوصول للنهائي في موسم 2006 وخسر حينها أمام برشلونة الإسباني