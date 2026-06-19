نجم إسبانيا لامين جمال ليس جاهزاً لخوض مباراة السعودية بأكملها

واشنطن-سانا

كشف نجم المنتخب الإسباني لكرة القدم لامين جمال اليوم الجمعة، أنه ليس جاهزاً لخوض كامل المباراة الثانية ضد السعودية المقررة بعد غد الأحد.

وقال جمال للتلفزيون الإسباني الرسمي: “لا يزال الأمر مبكراً جداً للمشاركة الكاملة في المباراة، أنا في فترة تأقلم وليس الوقت مناسباً لخوض مباراة كاملة، لكن يمكنني اللعب بالدقائق التي يراها المدرب مناسبة”، في إشارة إلى تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته قرابة شهرين.

وحسب وسائل إعلامية من غير المتوقع أن يبدأ لاعب برشلونة مباراة الأحد أساسياً أمام السعودية التي تعادلت في لقاءها الأول مع أوروغواي 1-1.

وشارك جمال كبديل في الدقائق الأخيرة من التعادل السلبي المخيب لإسبانيا مع الرأس الأخضر في افتتاح مشوار الفريق في مونديال 2026.

وقبل يومين من مواجهة السعودية في أتلانتا ضمن المجموعة الثامنة، خاض المنتخب الإسباني تدريباته بكامل عناصره في تينيسي.