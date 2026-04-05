الوحدة يتعاقد مع الأمريكي داريوس هول لتدعيم فريقه بكرة السلة

دمشق-سانا

أعلن نادي الوحدة الرياضي تعاقده رسمياً مع اللاعب الأمريكي “داريوس هول” (Darious Hall)، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للموسم الحالي.

ويتمتع الوافد الجديد بسجل رقمي لافت وتجربة حديثة في المنطقة العربية، إذ يشغل اللاعب صاحب الـ 29 عاماً والبالغ طوله 200 سم المركزين (3 و4)، ما يمنحه مرونة تكتيكية عالية وخيارات إضافية للتشكيل الأساسي للفريق.

وعلى صعيد الأرقام، يدخل هول منافسات الدوري السوري بجاهزية تامة بعد خوضه تجربتين بارزتين هذا الموسم، الأولى كانت في الدوري اللبناني مع فريق “البترون”، وسجلت نسب نجاح تصويباته 45% من داخل القوس، و27% من الثلاثيات، و80% من خط الرميات الحرة.

ولم تقل تجربته في الدوري الأردني بريقاً عن سابقاتها، إذ قاد صفوف فريق “الوحدات” بمعدلات استثنائية، مسجلاً متوسط 30 نقطة، و5 تمريرات حاسمة في المباراة، بمتوسط لعب قارب الـ 40 دقيقة.

