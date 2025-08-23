منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره القطري في مباراة ودية

IMG 20250823 212832 337

الدوحة-سانا

IMG 20250823 212833 091 1

فاز منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم على مضيفه القطري بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بينهما اليوم على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن تحضيرات منتخبنا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

سجل هدف منتخبنا الوحيد اللاعب أنس دهان في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة قوية استقرّت في الشباك.

ورغم محاولات المنتخب القطري تسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع منتخبنا استطاع الحد من خطورة الهجمات القطرية، واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة وانهى المباراة لمصلحته .

IMG 20250823 220840 601

وكان منتخبنا الأولمبي خاض معسكراً تدريبياً في لبنان قبل توجهه إلى قطر، لعب خلاله مباراتين مع المنتخب اللبناني، فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر في الثانية بهدف مقابل اثنين.

ويستعد منتخبنا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، التي ستقام خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 9 من أيلول، بمشاركة 44 منتخباً تم تقسيمها على 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11 إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخب السعودي، الذي يشارك مباشرة في النهائيات.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات طاجيكستان (المضيف)، الفلبين، نيبال.

IMG 20250823 212832 274
IMG 20250823 212832 600
IMG 20250823 220848 651
IMG 20250823 220852 868
