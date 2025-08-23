منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يفوز على نظيره القطري في مباراة ودية

الدوحة-سانا

فاز منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم على مضيفه القطري بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بينهما اليوم على استاد عبد الله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن تحضيرات منتخبنا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

سجل هدف منتخبنا الوحيد اللاعب أنس دهان في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بعد هجمة منسقة أنهاها بتسديدة قوية استقرّت في الشباك.

ورغم محاولات المنتخب القطري تسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع منتخبنا استطاع الحد من خطورة الهجمات القطرية، واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة وانهى المباراة لمصلحته .

وكان منتخبنا الأولمبي خاض معسكراً تدريبياً في لبنان قبل توجهه إلى قطر، لعب خلاله مباراتين مع المنتخب اللبناني، فاز في الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وخسر في الثانية بهدف مقابل اثنين.

ويستعد منتخبنا للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، التي ستقام خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 9 من أيلول، بمشاركة 44 منتخباً تم تقسيمها على 11 مجموعة، يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11 إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخب السعودي، الذي يشارك مباشرة في النهائيات.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات طاجيكستان (المضيف)، الفلبين، نيبال.