إعلان القائمة النهائية لمنتخب سوريا بكرة السلة لخوض النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم

دمشق-سانا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الوطني للرجال بكرة السلة القائمة النهائية للاعبين الذين سيمثلون المنتخب في النافذة الثانية، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027.

وضمت تشكيلة منتخبنا كلاً من اللاعبين.. بلال أطلي، عبد الوهاب الحموي، كامل عبد الله، كريستيان ماران، مجد أبو عيطة، انتوني بكر، طارق الجابي، عمر إدلبي، أندريه فارس، ميار بلبيسي، عبد الرحمن الكردي، دونتي ماكغيل.

وغاب عن التشكيلة لاعب المنتخب يوسف عبد الله بعد تعرضه للإصابة خلال التمارين التحضيرية للمنتخب.

ويلتقي منتخبنا ضمن التصفيات مع نظيره العراقي غداً في صالة نهاد نوفل في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن يلتقي في الثاني من الشهر المقبل مع نظيره الإيراني.

واستعد منتخبنا للنافذة الثانية عبر معسكر تدريبي في بيروت بقيادة المدرب هيثم جميل، حيث خاض مباراتين وديتين مع فرق لبنانية، للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.