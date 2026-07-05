الفيفا يعلق عقوبة الإيقاف بحق المهاجم الأمريكي بالوغون

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعليق عقوبة الإيقاف بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، ليصبح مؤهلاً للمشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.



وكان بالوغون قد تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك، بعد تدخل على المدافع طارق محارموفيتش، وهي العقوبة التي تستوجب الإيقاف لمباراة واحدة وفقاً للوائح البطولة.

وأوضح “فيفا” في بيان رسمي أن لجنة الانضباط قررت إيقاف اللاعب لمباراة واحدة بسبب مخالفة المادتين 14 و66 من لائحة الانضباط، قبل أن تقرر لاحقاً تعليق تنفيذ العقوبة استناداً إلى المادة 27 من اللائحة.

وأضاف البيان: إن تعليق العقوبة يستمر لمدة عام تحت المراقبة، وفي حال ارتكاب بالوغون مخالفة مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال تلك الفترة، سيتم تنفيذ عقوبة الإيقاف تلقائياً، دون الإخلال بأي عقوبات إضافية قد تُفرض عليه.

وبهذا القرار، تأكدت جاهزية فولارين بالوغون لقيادة هجوم المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا في المواجهة المرتقبة بدور الـ16، بعدما ألغى “فيفا” تنفيذ عقوبة الإيقاف الخاصة بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام البوسنة والهرسك.

وكان بالوغون سجل هدف الولايات المتحدة الأول في شباك منتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 45 قبل أن يطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 64.