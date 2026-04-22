أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم

إدلب-سانا

خطف نادي أريحا فوزاً ثميناً من نظيره سراقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في ملعب إدلب البلدي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم.

وذكر عماد جمالي مدرب أريحا، في تصريح لمراسل سانا، أن الفوز كان مستحقاً للفريق ومهماً كونه قرّبه من ضمان الصدارة.

بدوره أشار ماهر كرط مدير الألعاب الجماعية في نادي سراقب، إلى أن المباراة جاءت ندية وقوية وخاصة في شوطها الثاني، حيث تمكن فريق سراقب من تقليص الفارق، وكاد يعدل النتيجة.

بهذه النتيجة رفع أريحا رصيده إلى 10 نقاط، في حين تجمد رصيد سراقب عند 7 نقاط.