أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم

IMG 1936 1 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم

إدلب-سانا

خطف نادي أريحا فوزاً ثميناً من نظيره سراقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء في ملعب إدلب البلدي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية للرجال بكرة القدم.

وذكر عماد جمالي مدرب أريحا، في تصريح لمراسل سانا، أن الفوز كان مستحقاً للفريق ومهماً كونه قرّبه من ضمان الصدارة.

بدوره أشار ماهر كرط مدير الألعاب الجماعية في نادي سراقب، إلى أن المباراة جاءت ندية وقوية وخاصة في شوطها الثاني، حيث تمكن فريق سراقب من تقليص الفارق، وكاد يعدل النتيجة.

بهذه النتيجة رفع أريحا رصيده إلى 10 نقاط، في حين تجمد رصيد سراقب عند 7 نقاط.

IMG 1928 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1937 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1938 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1941 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1943 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1947 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1949 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1973 1 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1980 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
IMG 1987 أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
01b0fd06 9823 44c9 b561 a3689577488c أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
7f421079 db79 4268 8ea3 5389e421298c أريحا يخطف فوزاً ثميناً من سراقب في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم
