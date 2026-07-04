انطلاق منافسات دور الـ 16من كأس العالم 2026 وسط ترقب لمواجهات الحسم

دمشق-سانا

تنطلق اليوم منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث تتنافس المنتخبات المتأهلة على حجز بطاقات العبور إلى الدور ربع النهائي في مواجهات لا تقبل التعويض.

وتشهد منافسات هذا الدور عدداً من المباريات القوية إذ تلتقي اليوم منتخبات فرنسا وباراغوي والمغرب وكندا، فيما تستكمل المباريات غداً بلقاءي البرازيل والنرويج وإنكلترا والمكسيك.

كما يلتقي يوم الإثنين منتخبا البرتغال وإسبانيا إلى جانب مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا، قبل أن تختتم منافسات الدور يوم الثلاثاء بلقاءي الأرجنتين ومصر وكولومبيا وسويسرا.

وأسفر دور الـ 32 عن تأهل نخبة من المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب إلى جانب منتخبات واصلت تقديم مستويات لافتة ما ينبئ بمواجهات قوية في أول نسخة من كأس العالم تقام بمشاركة 48 منتخباً.

ويرى الإعلامي الرياضي مجد عبد الله أن منافسات البطولة ستزداد قوة مع انطلاق دور الـ 16، متوقعاً تأهل المغرب على حساب كندا وفرنسا على حساب باراغواي، ومعتبراً أن المنتخب المغربي يملك فرصة لمواصلة مشواره رغم صعوبة طريقه.

كما رجح بلوغ الأرجنتين وإنكلترا الدور نصف النهائي ولم يستبعد قدرة النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند على إقصاء البرازيل، واصفاً مواجهة إسبانيا والبرتغال بأنها الأقوى في دور الـ 16.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مباريات هذا الدور الذي يمثل بداية المرحلة الحاسمة من البطولة، حيث يسعى كل منتخب إلى مواصلة مشواره نحو اللقب، فيما تعني أي خسارة نهاية الحلم بالمنافسة على كأس العالم.