الشعلة يتحضر للقاء الجيش بالجولة الثالثة للدوري الممتاز لكرة القدم

درعا-سانا

يتحضر فريق الشعلة للقاء الجيش يوم الجمعة القادم على أرض ملعب البانوراما بدرعا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وفي تصريح لـ سانا، أكد مدرب الشعلة هشام شربيني أن الفريق يسعى إلى تقديم أداء ملفت، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته مع الجيش، حيث درس منافسه جيداً خلال التحضير، لافتاً إلى أن الفريق يعاني غياباً في صفوف اللاعبين.

وبين شربيني أن درعا كانت مهمشة رياضياً خلال السنوات السابقة، من خلال نقل مباريات الفريق إلى دمشق، إضافةً إلى قلة الدعم والاستثمارات.

وقال اللاعب محمد هواش: “سنعمل على تجنب الأخطاء المرتكبة سابقاً، ونعد جمهورنا بمباراة قوية نحقق من خلالها الفوز المنشود”.

يذكر أن نادي الشعلة قد غاب عن الدوري الممتاز لأكثر من عشرين عاماً، وسجل عودته إلى الدوري خلال منافسات الموسم الماضي.

