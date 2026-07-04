مصر تقصي أستراليا من كأس العالم 2026 وتتأهل إلى دور الـ 16

دالاس-سانا

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في دالاس الأمريكية ضمن الدور الـ 32.

بداية المباراة جاءت سريعة وقوية من الفريقين، ففي الدقيقة 13 تقدم الفراعنة بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13، بينما أحرز منتخب أستراليا هدف التعادل عن طريق هدف عكسي سجله اللاعب محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.

وأجرى حسام حسن مدرب المنتخب المصري عدداً من التبديلات لتسجيل هدف التقدم وحسم النتيجة، إلا أن دفاعات أستراليا حالت دون ذلك، لتتحول المباراة إلى وقت إضافي، وبقيت نتيجة التعادل على حالها لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها المنتخب المصري لمصلحته بجدارة.

وينتظر المنتخب المصري في ثمن النهائي (الدور الـ 16) الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.