اكتشاف محتمل لنوع جديد من أسماك القرش الشبح قبالة سواحل كوستاريكا

سان خوسيه-سانا

أعلن باحثون من جامعة كوستاريكا (University of Costa Rica – UCR) عن اكتشاف محتمل لنوع جديد من أسماك القرش الشبح في مياه المحيط الهادئ قرب منطقتي كابو بلانكو وجزيرة كانيو، في خطوة قد تسهم في توسيع المعرفة بالتنوع البيولوجي في أعماق البحار.

ووفقاً لدراسة علمية نشرت في مجلة Zootaxa المتخصصة في التصنيف الحيوي بداية الشهر الجاري، أوضح أرتورو أنغولو سيباخا، أستاذ علم الأحياء في جامعة كوستاريكا، أن العينة المكتشفة تتميز بخطم أقصر، ولون أكثر قتامة، وشوكة أطول على الزعنفة الظهرية مقارنة بالأنواع المعروفة من هذه الأسماك.

وأضاف إن التحليلات الجينية أظهرت أن النوع المحتمل لا يرتبط تكاثرياً بأنواع القرش الشبح المعروفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عينات جُمعت سابقاً قرب سواحل بيرو وتشيلي تُظهر تشابهاً كبيراً مع العينة الجديدة، ما يستدعي مزيداً من التحليل والمقارنة العلمية قبل تأكيد التصنيف النهائي.

ورجّح سيباخا أن يكون النوع الجديد واسع الانتشار على امتداد سواحل المحيط الهادئ في أمريكا الوسطى والجنوبية، في حال تأكدت نتائجه النهائية.

وأشار العلماء إلى أن ثلاثة أنواع أخرى من أسماك القرش الشبح سبق اكتشافها في مناطق مختلفة من العالم، بينها جنوب إفريقيا وتايوان وأستراليا واليابان، إضافة إلى المحيط الأطلسي بين غرينلاند والبرازيل.

وتنتمي أسماك القرش الشبح إلى مجموعة من الأسماك الغضروفية المعروفة باسم “الورنكيميرا”، وهي قريبة من أسماك القرش لكنها انفصلت عنها وراثياً قبل نحو 400 مليون عام.