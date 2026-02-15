تعادل تشرين مع حطين بدوري الشباب لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تعادل فريق تشرين مع جاره حطين بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الملعب البلدي بمدينة اللاذقية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري لفئة الشباب بكرة القدم.

وأبدى أحمد ديب، مدرب نادي حطين، رضاه عن الأداء الذي قدمه لاعبوه، مشيداً بالروح العالية التي ظهروا بها طوال المباراة.

وقال ديب في تصريح لمراسل سانا: “قدم اللاعبون مجهوداً كبيراً، وخصوصاً على أرضية الملعب التي تطلبت لياقة بدنية عالية، ومجهوداً مضاعفاً”.

واختتم ديب تصريحه بالتأكيد على المعنى الخاص لهذه المباراة، قائلاً: “هذا الديربي هو الأول بعد التحرير، وخرجنا فيه بصورة جيدة، وبروح رياضية عالية.

