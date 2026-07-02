منتخب البرازيل يخسر جهود باكيتا في مواجهة النرويج

برازيليا-سانا

سيفتقد المنتخب البرازيلي لاعب وسطه لوكاس باكيتا، في مواجهة النرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد تأكد غيابه بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وذكر مصدر في الاتحاد البرازيلي أن باكيتا لن يكون جاهزاً للمشاركة أمام النرويج، كما أن عودته خلال البطولة تبدو مستبعدة، إلا إذا نجح المنتخب البرازيلي في بلوغ المباراة النهائية المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وتعرض باكيتا للإصابة خلال فوز البرازيل على اليابان 2 – 1 في دور الـ32، ومنذ ذلك الحين يخضع لبرنامج علاجي مكثف.

ويمتلك أنشيلوتي أكثر من خيار لتعويض غياب لاعب وسط وست هام، إذ قد يدفع بدانيلو سانتوس، أو يعتمد أسلوباً أكثر هجومية بإشراك إندريك أو غابريال مارتينيلي.

في المقابل، تلقى المنتخب البرازيلي أخباراً إيجابية مع عودة رافينيا إلى التدريبات الفردية، بعد غيابه منذ تعرضه لإصابة في الفخذ خلال مباراة هايتي في دور المجموعات.