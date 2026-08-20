الدَّين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

واشنطن-سانا

تجاوز إجمالي الدَّين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وسط تحذيرات من تفاقم الضغوط المالية، نتيجة ارتفاع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية ومدفوعات فوائد الدَّين وتراجع الإيرادات.

ووفقاً لوكالة رويترز فقد أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الدَّين العام بلغ أمس الثلاثاء نحو 40.047 تريليون دولار، منها 32.266 تريليون دولار ديون مستحقة للجمهور، و7.782 تريليونات دولار حيازات حكومية.

وارتفع الدَّين الأمريكي إلى أكثر من الضعف خلال أقل من عشر سنوات، من نحو 19.95 تريليون دولار في كانون الثاني 2017.

وتعزو تقديرات جهات غير حزبية جانباً من الزيادة إلى الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، إلى جانب سياسات الإنفاق والضرائب التي اتبعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار ارتفاع الدَّين وتكاليف خدمته.