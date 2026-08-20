الدَّين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

OJNYTQX2LNNJXE2ZPUAPIQD2HU الدَّين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

واشنطن-سانا

تجاوز إجمالي الدَّين الأمريكي 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وسط تحذيرات من تفاقم الضغوط المالية، نتيجة ارتفاع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية ومدفوعات فوائد الدَّين وتراجع الإيرادات.

ووفقاً لوكالة رويترز فقد أظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي الدَّين العام بلغ أمس الثلاثاء نحو 40.047  تريليون دولار، منها 32.266 تريليون دولار ديون مستحقة للجمهور، و7.782 تريليونات دولار حيازات حكومية.

وارتفع الدَّين الأمريكي إلى أكثر من الضعف خلال أقل من عشر سنوات، من نحو 19.95 تريليون دولار في كانون الثاني 2017.

وتعزو تقديرات جهات غير حزبية جانباً من الزيادة إلى الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، إلى جانب سياسات الإنفاق والضرائب التي اتبعتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار ارتفاع الدَّين وتكاليف خدمته.

موقع جديد لصندوق التنمية السوري يعزز الشفافية ويمهّد لمرحلة التنفيذ
هبوط جماعي في بورصة “وول ستريت” الأمريكية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
‏وزارة المالية السورية تخصص قنوات لتلقي الشكاوى
غرفة تجارة دمشق ورابطة مصدري الألبسة والنسيج تبحثان آفاق التعاون المشترك
مطالب صناعيي وتجار اللاذقية خلال لقائهم وزير الاقتصاد: ضمان استقرار الأمن وحماية المنشآت الصناعية والتجارية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك