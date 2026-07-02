البرتغال وكرواتيا في صراع متوازن على بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم

تورونتو-سانا

يلتقي منتخبا البرتغال وكرواتيا فجر غدٍ الجمعة على ملعب “بي إم أو فيلد” في مدينة تورونتو الكندية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة قوية يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وكان المنتخب البرتغالي تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما حل وصيفاً للمجموعة الحادية عشرة برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات إثر تعادله مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، وفوزه الكبير على أوزبكستان بخمسة أهداف دون رد قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع كولومبيا.

ورغم امتلاك البرتغال مجموعة من أبرز نجومها يتقدمهم كريستيانو رونالدو، إلا أن أداءها في الدور الأول لم يرق إلى مستوى التوقعات إذ اكتفت بتعادلين مقابل فوز وحيد لكنها أظهرت قدرة هجومية لافتة في مواجهة أوزبكستان وهو ما تأمل في البناء عليه خلال الأدوار الإقصائية.

في المقابل بلغ المنتخب الكرواتي دور الـ32 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على بنما بهدف دون مقابل وعلى غانا بهدفين مقابل هدف مقابل خسارة أمام إنكلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واعتمد المنتخب الكرواتي خلال دور المجموعات على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي إلى جانب خبرة لاعبيه في التعامل مع المباريات الكبيرة ونجح في حسم مواجهتين مهمتين منحتاه بطاقة التأهل رغم خسارته أمام المنتخب الإنكليزي.

وتحمل المواجهة المرتقبة يوم غد طابعاً متوازناً بين منتخبين يملكان خبرة واسعة في البطولات الكبرى إلا أن أياً منهما لم يقدم أفضل مستوياته حتى الآن ما يمنح اللقاء أهمية إضافية إذ ستكون التفاصيل الصغيرة والفاعلية أمام المرمى عاملين حاسمين في تحديد هوية المتأهل إلى الدور ثمن النهائي.