إنكلترا تقلب تأخرها أمام الكونغو الديمقراطية وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل المنتخب الإنكليزي إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم، بعدما قلب تأخره إلى فوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية ضمن منافسات دور الـ32.

وبادر منتخب الكونغو الديمقراطية إلى افتتاح التسجيل مبكراً عبر بريان سيبنجا في الدقيقة السابعة إثر هجمة مرتدة، فيما أخفقت محاولات المنتخب الإنكليزي في إدراك التعادل خلال الشوط الأول، في ظل تألق حارس الكونغو ليونيل مباسي الذي تصدى لعدة فرص محققة.

وفي الشوط الثاني كثف المنتخب الإنكليزي ضغطه الهجومي، ليتمكن هاري كين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ75 برأسية متقنة، قبل أن يعود في الدقيقة الـ86 ويحرز هدف الفوز بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى مباسي.

وبهذا الفوز، يضرب المنتخب الإنكليزي موعداً مع نظيره المكسيكي في الدور ثمن النهائي، بعدما حجز الأخير بطاقة التأهل بفوزه على الإكوادور بهدفين دون رد.

وتستكمل منافسات دور الـ32 اليوم بلقاء يجمع منتخبي بلجيكا والسنغال على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية.