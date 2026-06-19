قمة الفيحاء بين الوحدة وأهلي حلب تتصدر مواجهات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز ‏لكرة القدم ‏

محافظات-سانا
تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بمواجهات قوية عند الخامسة مساء، تحمل عناوين مختلفة ما بين صراع الصدارة والهروب من شبح الهبوط، وأبرزها القمة بين المتصدر أهلي حلب والوحدة.
وتتجه الأنظار إلى ملعب الفيحاء بدمشق الذي يحتضن قمة مباريات هذه الجولة، وتجمع الوحدة (ثالث الترتيب) مع المتصدر أهلي حلب، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها الأهلي للحفاظ على مركزه وتأكيد مسيرته نحو اللقب قبل جولات معدودة من نهاية المسابقة، مدركاً أن الخسارة فيها قد تعني ضياع لقب الدوري، بينما يتطلع الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة التي دائماً ما تحمل أعلى مستويات التنافس الرياضي بين الفريقين.
وفي جبلة، يستضيف ملعب جبلة البلدي مباراة مفصلية تجمع أصحاب الأرض مع حمص الفداء (وصيف الترتيب)، حيث يدخلها الضيوف وعينهم على النقاط الثلاث بانتظار أي تعثر للمتصدر أهلي حلب، بينما يرفع جبلة شعار “الفوز ولا بديل عنه للابتعاد عن مناطق الخطر”.
كما يلتقي الكرامة والشرطة على ملعب حمص البلدي، حيث يخوض الكرامة (رابع الترتيب) اللقاء دون ضغوط، على عكس الشرطة الذي يبحث عن نقاط ثلاث ثمينة لتعزيز حظوظه بالبقاء.
وفي درعا، يستقبل الشعلة فريق تشرين الذي يدخل المباراة بوضعية مريحة، في حين يحتاج الشعلة للنقاط الثلاث لإحياء آماله في الهروب من الهبوط.
وفي مواجهة مشابهة، يستضيف أمية فريق الطليعة على ملعب إدلب البلدي، في مواجهة يدخلها الطليعة بارتياح وسط الجدول، بينما يقاتل أمية لكسب نقاط المباراة.
وعلى ملعب الحمدانية بحلب، تقام مواجهة متكافئة وصعبة بين الحرية وأهلي دمشق، إذ يسعى كلا الفريقين لخطف الفوز لتجنب الانزلاق أكثر نحو مراكز المؤخرة، وبالتوازي معها، يلعب حطين وخان شيخون على ملعب اللاذقية البلدي، في مباراة يخوضها حطين بارتياح واستقرار، بينما يواصل ضيفه خان شيخون صراعه المرير للهروب من شبح الهبوط.
وفي ختام مباريات هذه الجولة، يلتقي الجيش مع الفتوة على ملعب الجلاء بدمشق في مباراة يسعى فيها الطرفان لتحسين موقعهما على جدول الترتيب العام، بعد أن ضمنا البقاء والابتعاد عن ضغوط المنافسة على اللقب أو صراع الهروب من شبح الهبوط.