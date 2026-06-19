قمة الفيحاء بين الوحدة وأهلي حلب تتصدر مواجهات الجولة الـ 27 من الدوري الممتاز ‏لكرة القدم ‏

محافظات-سانا

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تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بمواجهات ‏قوية عند الخامسة مساء، تحمل عناوين مختلفة ما بين صراع الصدارة والهروب من ‏شبح الهبوط، وأبرزها القمة بين المتصدر أهلي حلب والوحدة.‏

وتتجه الأنظار إلى ملعب الفيحاء بدمشق الذي يحتضن قمة مباريات هذه الجولة، وتجمع ‏الوحدة (ثالث الترتيب) مع المتصدر أهلي حلب، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها ‏الأهلي للحفاظ على مركزه وتأكيد مسيرته نحو اللقب قبل جولات معدودة من نهاية ‏المسابقة، مدركاً أن الخسارة فيها قد تعني ضياع لقب الدوري، بينما يتطلع الوحدة لتحقيق ‏نتيجة إيجابية في هذه المباراة التي دائماً ما تحمل أعلى مستويات التنافس الرياضي بين ‏الفريقين.‏

وفي جبلة، يستضيف ملعب جبلة البلدي مباراة مفصلية تجمع أصحاب الأرض مع حمص ‏الفداء (وصيف الترتيب)، حيث يدخلها الضيوف وعينهم على النقاط الثلاث بانتظار أي ‏تعثر للمتصدر أهلي حلب، بينما يرفع جبلة شعار “الفوز ولا بديل عنه للابتعاد عن ‏مناطق الخطر”. ‏

كما يلتقي الكرامة والشرطة على ملعب حمص البلدي، حيث يخوض الكرامة (رابع ‏الترتيب) اللقاء دون ضغوط، على عكس الشرطة الذي يبحث عن نقاط ثلاث ثمينة ‏لتعزيز حظوظه بالبقاء.‏

وفي درعا، يستقبل الشعلة فريق تشرين الذي يدخل المباراة بوضعية مريحة، في حين ‏يحتاج الشعلة للنقاط الثلاث لإحياء آماله في الهروب من الهبوط.‏

وفي مواجهة مشابهة، يستضيف أمية فريق الطليعة على ملعب إدلب البلدي، في مواجهة ‏يدخلها الطليعة بارتياح وسط الجدول، بينما يقاتل أمية لكسب نقاط المباراة.‏

وعلى ملعب الحمدانية بحلب، تقام مواجهة متكافئة وصعبة بين الحرية وأهلي دمشق، إذ ‏يسعى كلا الفريقين لخطف الفوز لتجنب الانزلاق أكثر نحو مراكز المؤخرة، وبالتوازي ‏معها، يلعب حطين وخان شيخون على ملعب اللاذقية البلدي، في مباراة يخوضها حطين ‏بارتياح واستقرار، بينما يواصل ضيفه خان شيخون صراعه المرير للهروب من شبح ‏الهبوط.‏

وفي ختام مباريات هذه الجولة، يلتقي الجيش مع الفتوة على ملعب الجلاء بدمشق في ‏مباراة يسعى فيها الطرفان لتحسين موقعهما على جدول الترتيب العام، بعد أن ضمنا ‏البقاء والابتعاد عن ضغوط المنافسة على اللقب أو صراع الهروب من شبح الهبوط.‏