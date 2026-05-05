آرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد في صراع على بطاقة الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

يستضيف فريق آرسنال الإنكليزي مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “الإمارات”، وذلك في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، في لقاء لفك الارتباط بعد تعادلهما ذهاباً في مدريد بهدف لمثله.

ويدخل الفريقان اللقاء بفرص متساوية بعد تعادلهما الإيجابي في مباراة الذهاب التي جرت الأسبوع الماضي على أرض ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ما يجعل الفوز بأي نتيجة خياراً وحيداً لكل من الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب “المدفعجية”، والأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب “الروخي بلانكوس”، لضمان العبور إلى المباراة النهائية.

وكان آرسنال قد بلغ هذا الدور بعد تجاوزه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-0)، فيما تأهل أتلتيكو مدريد على حساب مواطنه برشلونة بنتيجة (3-2) في مجموع اللقاءين.

واستدعى سيميوني قائمة مدججة بالنجوم لمواجهة لندن، تصدرها الحارس يان أوبلاك، وأنطوان غريزمان، وجوليان ألفاريز، ورودريغو ميندوزا، بينما يعول آرسنال على عاملي الأرض والجمهور لانتزاع بطاقة التأهل، حيث تشير التوقعات الإحصائية إلى تفوق نسبي لأصحاب الأرض بنسبة فوز تصل إلى 56% مقابل 20.2% للفريق الضيف.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أكد أرتيتا أن فريقه يقف أمام لحظة تاريخية في مسيرته القارية، مشدداً على أن دعم جماهير ملعب “الإمارات”، سيكون المفتاح لتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد والوصول إلى النهائي.

وقال أرتيتا: “لقد تعلمنا الكثير من مباراة الذهاب، ندرك أننا نواجه خصماً يمتلك خبرة كبيرة في هذه المواعيد، لكننا نؤمن بقدراتنا وشخصيتنا التي تطورت هذا الموسم، وهدفنا هو السيطرة على إيقاع اللعب والفعالية أمام المرمى”، مضيفاً: إن “التعادل ذهاباً ليس امتيازاً، بل هو دعوة لنا لنقدم أفضل نسخة من آرسنال الليلة”.

من جانبه، أعرب سيميوني عن جاهزية فريقه لخوض “معركة تكتيكية” كبرى في لندن، مشيراً إلى أن فريقه يعشق اللعب تحت الضغط، وقال: “نحن نعرف آرسنال جيداً، فهو فريق شاب وسريع، ويمتلك طموحاً كبيراً، لكننا جئنا إلى هنا من أجل الفوز فقط”.

ويقود المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم الدولي دانيال زيبرت، يعاونه يان سيدل ورافاييل فولتين، فيما يتولى باستيان دانكيرت إدارة تقنية الفيديو (VAR).