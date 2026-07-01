مداهمات ألمانية تطال مواقع رياضية ضمن تحقيقات يورو 2024

برلين-سانا

نفّذت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء عمليات تفتيش واسعة في عدد من المواقع داخل ألمانيا، شملت مكاتب الاتحاد المحلي لكرة القدم، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق باحتمال وقوع مخالفات خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وذكرت رويترز أن القضية تتعلق بدعوات للإقامة في فنادق، وعدة آلاف من التذاكر التي يُشتبه في أنها خُصصت بصورة غير قانونية لضيوف مفضّلين قبل انطلاق يورو 2024، التي استضافتها 10 مدن ألمانية.

وتأتي هذه التطورات في أسبوع شهد موجة انتقادات في ألمانيا بعد الخروج المفاجئ للمنتخب من دور الـ 32 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي التي لم تكن مرشحة للفوز، كما أثار المستشار الألماني فريدريش ميرتس ردود فعل سلبية بعدما أشاد بأداء المنتخب عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم الهزيمة.