أرسنال لتعزيز الصدارة وقمة بين نيوكاسل ويونايتد تتصدر مواجهات الدوري الإنكليزي

دمشق-سانا

تتواصل اليوم مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بخمس مواجهات قوية قد تعيد رسم ملامح الصراع في القمة والمراكز الأوروبية، ما يمنح الجولة طابعاً درامياً قد يترك أثراً مباشراً على جدول الترتيب.

ويطمح المتصدر أرسنال في مواجهة برايتون (المركز الثاني عشر) إلى تعزيز صدارته والحفاظ على موقعه في القمة، إذ يدرك أن أي تعثر قد يمنح مانشستر سيتي فرصة للاقتراب أكثر في سباق اللقب، بينما يرغب برايتون في مواصلة نتائجه وعروضه القوية على أرضه وتحقيق نتيجة إيجابية رغم الفوارق الفنية بين الفريقين.

وعلى ملعب الاتحاد يدخل مانشستر سيتي (الثاني) لقاء نوتنغهام فورست (السابع عشر)، وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء غيرها للحفاظ على ملاحقته لأرسنال في صدارة الدوري، وهو يبدو مرشحاً أول للفوز، وخاصة أنه يواجه نوتنغهام الذي يعاني من تذبذب في النتائج، لكنه بالمقابل يأمل في الخروج بأقل الأضرار أمام حامل اللقب.

وتبرز قمة الجولة بين نيوكاسل (الثالث عشر) وضيفه مانشستر يونايتد (الثالث) في مباراة قد تكون حاسمة في صراع المراكز الأوروبية، وخاصة أن الفريقين يقدمان مستويات متقاربة هذا الموسم بعيداً عن مراكز الترتيب.

ويدخل نيوكاسل المواجهة معتمداً على قوة ملعبه وجماهيره، بينما يبحث يونايتد عن انتصار يعيد إليه الثقة بعد نتائج متذبذبة.

وفي مباراة مثيرة، يستضيف ملعب فيلا بارك لقاء أستون فيلا (المركز الرابع) مع تشيلسي (السادس) في موقعة تأتي في وقت حرج للفريقين اللذين يطمحان لتأمين مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل أستون فيلا اللقاء وهو يبحث عن استعادة توازنه بعد سلسلة نتائج مخيبة، بينما يسعى تشيلسي إلى استغلال اهتزاز منافسه للعودة بالنقاط الثلاث وتعزيز موقعه في سباق المراكز الأوروبية.

ويستقبل فولهام (العاشر) وست هام (الثامن عشر) في مواجهة لندنية خالصة، وسط رغبة مشتركة من الطرفين في حصد نقاط المباراة لتعزيز موقفيهما في جدول المسابقة المحلية، ويسعى فولهام لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يأمل وست هام في الخروج بنتيجة إيجابية تبعده عن ضغوط المناطق الخلفية.

وفي مباريات الأمس حقق وولفرهامبتون على أرضه المفاجأة وتغلب على ليفربول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ايفيرتون على بيرنلي بهدفين دون رد، وسندرلاند على ليدز يونايتد بهدف،فيما انتهت مباراة بورنموث برينتفورد بالتعادل السلبي.

ويتصدر أرسنال الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 64 نقطة من 29 مباراة، ويطارده مانشستر سيتي بـ59 نقطة من 28 مباراة.