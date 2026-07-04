المنتخب المغربي يتجاوز نظيره الكندي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

واشنطن-سانا

تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم، بفوزه المستحق على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب “هيوستن” في الولايات المتحدة، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

شوط المباراة الأول جاء سلبي النتيجة مع أفضلية للمنتخب الكندي الذي هدد مرمى ياسين بونو أكثر من مرة، فيما ارتكب لاعبو المنتخب المغربي عدة أخطاء في التمرير والتمركز، وتأثر خط المقدمة بخروج المهاجم صيباري مصاباً في الدقيقة 23.

واختلف أداء المنتخب المغربي في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف مستفيداً من تألق لاعب وسطه عز الدين أوناحي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 50 و82، فيما سجل الهدف الثالث سفيان رحيمي في الدقيقة 90+8.

بهذه النتيجة حجز أسود الأطلس البطاقة الأولى للدور ربع النهائي لكأس العالم، وسينتظرون الفائز من لقاء فرنسا مع الباراغواي التي ستقام فجر الأحد.