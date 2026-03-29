منتخب سوريا بكرة القدم يتحضر للقاء نظيره الأفغاني في تصفيات كأس آسيا

الرياض-سانا

يواصل منتخب سوريا لكرة القدم تدريباته اليومية بمدينة جدة السعودية، ضمن معسكره التحضيري الحالي لمواجهة منتخب أفغانستان يوم الثلاثاء القادم في الجولة السادسة لتصفيات كأس آسيا.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة حضور جميع اللاعبين المستدعين باستثناء اللاعب عبد الرزاق محمد، الذي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية، واللاعب عمر خريبين الذي تعذر التحاقه بالبعثة، حيث تم استدعاء اللاعب زيد غرير بديلاً عنه.

وتتألف القائمة المستدعاة للمنتخب من كل من اللاعبين: أحمد مدنية، شاهر الشاكر، مكسيم صراف، عبد الرزاق محمد، عبد الله الشامي، خالد الحجة، محمد فارس أرناؤوط، همام محمود، المقداد أحمد، زكريا حنان، هيثم اللوز، يحيى كرك، محمود نايف، أحمد أشقر، محمود الأسود، محمد سراقبي، أنس دهان، محمد الحلاق، إبراهيم الخليل، محمد المصطفى، محمد خوجة، محمد الصلخدي، وزيد غرير.

ويخوض منتخبنا مباراته أمام أفغانستان في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا في السعودية 2027، وذلك يوم الثلاثاء في الـ 31 من آذار الجاري على إستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دمشق.

يذكر أن المنتخب السوري كان قد ضمن تأهله إلى نهائيات البطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة منذ الجولة الرابعة من التصفيات.