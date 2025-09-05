منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يلتقي غداً نظيره النيبالي في تصفيات كأس آسيا

دوشنبه-سانا

يلتقي منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم مع منتخب نيبال غداً في التصفيات المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية، والمقامة في العاصمة الطاجكية دوشنبه.

وكان منتخبنا افتتح التصفيات بالفوز على نظيره الفلبيني بهدفين لهدف أمس الأول.

ويختتم منتخبنا مبارياته في التصفيات يوم الثلاثاء القادم في مباراة ستجمعه مع طاجكستان الدولة المضيفة، وذلك ضمن مجموعته الحادية عشرة.

وتُقام التصفيات بنظام التجمع خلال الفترة الممتدة من الأول إلى التاسع من أيلول، ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات الإحدى عشرة، إضافة إلى أفضل أربعة فرق تحل في المركز الثاني.