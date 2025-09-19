برشلونة يفوز على نيوكاسل والسيتي يتجاوز نابولي بدوري أبطال أوروبا

عواصم -سانا

حصد برشلونة الإسباني ثلاث نقاط غالية من ملعب مستضيفه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بفوزه بهدفين لواحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الجولة الأولى لمنافسات دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

شهد اللقاء تألق المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد الذي سجل هدفي برشلونة في الدقيقتين الـ 58 والـ 67، بينما سجل لأصحاب الأرض أنطوني غوردون في الدقيقة الـ 90.

وفي مباراة ثانية ضمن هذه الجولة، تجاوز مانشستر سيتي الإنكليزي ضيفه نابولي الإيطالي بهدفين دون رد.

سجل لأصحاب الأرض هدّافه آيرلينغ هالاند في الدقيقة الـ 56، وجيريمي دوكو في الدقيقة الـ 65.

وشهدت المواجهة طرد مدافع الفريق الإيطالي جيوفاني دي لورينتسو في الدقيقة الـ 21.

وفي مباراة أخرى قلب آينتراخت فرانكفورت الألماني تأخّره بهدف نظيف أمام ضيفه غلطة سراي التركي إلى فوز 5-1.

تقدّم الفريق التركي أولاً بهدف يونس أكغون في الدقيقة الـ 8، لكن رد الضيوف جاء بخماسية بفضل دافينسون سانشيز في الدقيقة الـ 37 بالخطأ في مرمى فريقه، وكان أوزون في الدقيقة الـ 46، وجوناثان بوركاردت في الدقيقتين الـ 50 و الـ 66، وأنسغار كناوف في الدقيقة الـ 75.

وضمن الجولة الأولى أيضاً تغلّب سبورتينغ البرتغالي على ضيفه كايرات الكازاخي بأربعة أهداف لواحد.

سجّل للفائز كلّ من فرانسيسكو ترينكاو في الدقيقتين الـ 44 والـ 64، وأليسون سانتوس في الدقيقة الـ 67، وجيوفاني كويندا في الدقيقة الـ 68، فيما سجل إدميلسون فيلهو الهدف الوحيد الخاسر في الدقيقة الـ 86.