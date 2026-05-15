الأحد المقبل ..الجيش والطليعة يتواجهان في لقاء فاصل لتحديد ‌‏المتأهل لنهائي دوري كرة اليد

دمشق-سانا‏

تقام بعد غد الأحد مباراة فاصلة بين الطليعة والجيش في صالة ‌‏الجلاء الرياضية بدمشق، لتحديد الفريق المتأهل لنهائي دوري كرة ‏اليد بعد أن تعادل ‏الفريقان في سلسلة الانتصارات ضمن منافسات ‏المربع الذهبي ‏للمسابقة. ‏

وتغلب فريق الطليعة على الجيش بنتيجة 32-30 هدفاً في مواجهة ‌‏الإياب من المربع الذهبي أمس الخميس بعد التمديد، في المواجهة ‌‏التي أقيمت في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة، وكان ‏الجيش ‏قد فاز في المباراة الأولى على الطليعة في دمشق. ‏

وسيلتقي الفائز من مباراة الطليعة والجيش الأحد المقبل مع نادي ‌‏النواعير في النهائي، و الذي تمكن من إقصاء نادي الشعلة بعد ‌‏الفوز في مباراتين متتاليتين في المربع الذهبي.‏

وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب الفرق، ‌‏ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من أصل ثلاث للتأهل ‌‏إلى المباراة النهائية، حيث يتأهل الفائز لمرتين متتاليتين مباشرة ‌‏إلى النهائي، بينما تقام مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين بفوزٍ ‌‏لكل منهما.‏

ويلتقي الفائزان في النهائي لتحديد بطل الدوري ووصيفه، وفق ‌‏النظام ذاته المعتمد على الفوز في مباراتين من أصل ثلاث.‏