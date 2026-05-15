الأحد المقبل ..الجيش والطليعة يتواجهان في لقاء فاصل لتحديد ‌‏المتأهل لنهائي دوري كرة اليد

دمشق-سانا
تقام بعد غد الأحد مباراة فاصلة بين الطليعة والجيش في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، لتحديد الفريق المتأهل لنهائي دوري كرة اليد بعد أن تعادل الفريقان في سلسلة الانتصارات ضمن منافسات المربع الذهبي للمسابقة.
وتغلب فريق الطليعة على الجيش بنتيجة 32-30 هدفاً في مواجهة الإياب من المربع الذهبي أمس الخميس بعد التمديد، في المواجهة التي أقيمت في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة، وكان الجيش قد فاز في المباراة الأولى على الطليعة في دمشق.
وسيلتقي الفائز من مباراة الطليعة والجيش الأحد المقبل مع نادي النواعير في النهائي، و الذي تمكن من إقصاء نادي الشعلة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين في المربع الذهبي.
وينص نظام المنافسة في المربع الذهبي على أن تلعب الفرق، ضمن كل مواجهة على حدة، في مباراتين من أصل ثلاث للتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يتأهل الفائز لمرتين متتاليتين مباشرة إلى النهائي، بينما تقام مباراة فاصلة في حال تعادل الفريقين بفوزٍ لكل منهما.
ويلتقي الفائزان في النهائي لتحديد بطل الدوري ووصيفه، وفق النظام ذاته المعتمد على الفوز في مباراتين من أصل ثلاث.