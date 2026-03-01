اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تطلق منصتها الرقمية الخاصة بالتسجيل الرياضي

دمشق-سانا

أطلقت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية منصتها الرقمية الخاصة بالتسجيل الرياضي، في إطار نظام إداري حديث، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للرياضة البارالمبية في سوريا.

ودعت اللجنة في تعميم لها، إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية، لجميع الكوادر الفنية والتحكيمية والمصنفين واللاعبين، سواء المتواجدين في داخل المحافظات أو خارج سوريا، وكذلك الراغبين بمزاولة الرياضة من ذوي الإعاقة وفق إمكانياتهم ورغباتهم لكل لعبة من الرياضات المعتمدة.

وتعد هذه المنصة انطلاقة مرحلة احترافية جديدة تسهم في توحيد الجهود، وحصر الطاقات، واكتشاف المواهب، وتعزيز مسار التطوير الفني للألعاب الرياضية البارالمبية.