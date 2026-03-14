بايرن ميونيخ يسقط بفخ التعادل أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني

برلين-سانا

سقط بايرن ميونخ بفخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام مضيفه باير ليفركوزن، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب باي أرينا، في إطار الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم.

بادر ليفركوزن بهز الشباك في الدقيقة السادسة، عن طريق أليكس جارسيا، ورد بايرن ميونخ، بهدف التعادل في الدقيقة 69 من توقيع الكولومبي لويس دياز.

وشهدت المباراة طرد ثنائي بايرن ميونخ، نيكولاس جاكسون ولويس دياز، في الدقيقتين 42 و84 على التوالي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 67 نقطة في صدارة الدوري، مقابل 45 نقطة في رصيد ليفركوزن، صاحب المركز السادس.