النجم المصري محمد صلاح سيكون جاهزاً للمشاركة أمام أستراليا

واشنطن-سانا

قال مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائب رئيس بعثة منتخب مصر، أن نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنكليزي سابقاً محمد صلاح سيكون جاهزاً للمشاركة في المواجهة المنتظرة أمام أستراليا في الدور 32، لبطولة كأس العالم 2026.

وقال أبو زهرة في تصريحات، اليوم السبت: إن محمد صلاح ومحمد عبد المنعم سيكونان جاهزين لمواجهة أستراليا، بينما كان حسام عبد المجيد جاهزاً لمباراة إيران، لكن الجهاز الفني فضل إراحته، والأمر نفسه بالنسبة لحمدي فتحي.

وأوضح أن “أحمد فتوح خضع لفحوصات طبية، وستظهر نتيجة الأشعة خلال الساعات المقبلة، وحتى الآن لم يتحدد موقفه النهائي من المشاركة”.

وأكد نائب رئيس البعثة أن تأهل منتخب مصر للدور الـ 32، يعد إنجازاً كبيراً أدخل الفرح لقلوب الشعب المصري، مبيناً أن بعثة المنتخب ستغادر المعسكر الحالي قبل مباراة أستراليا بيومين، وتستغرق الرحلة من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة نحو 40 دقيقة”.

وتأهل منتخب مصر للدور الـ 32 بعد حلوله في المركز الثاني ضمن المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب البلجيكي الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف.