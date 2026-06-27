ساحر وقط وسمكة.. طقوس خاصة في كأس العالم 2026

GettyImages 2241911139 1781185120 ساحر وقط وسمكة.. طقوس خاصة في كأس العالم 2026

واشنطن-سانا

لا تقتصر الإثارة في منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، داخل أرضية الملاعب، لكنها تتواصل عبر منصات وقصص وطقوس منوعة، تصب في النهاية في إضافة المزيد من المتعة لمحبي هذه الرياضة.

وعادت قصة الساحر الغاني نانا كواكو بونسام للظهور مجدداً في النسخة الحالية لكأس العالم، مدعياً هذه المرة أنه أطلق لعنة خاصة منعت المهاجم الإنكليزي هاري كين من التسجيل في مرمى منتخب بلاده، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية، وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وسبق لبونسام زعمه أنه تمكن من التسبب في إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل مواجهة غانا في مونديال 2014، مدعياً أنه نجح في إبعاده عن أفضل حالاته البدنية.

وبعد اللقاء، نشر بونسام مقطع فيديو عبر “فيسبوك” أعلن فيه أنه قرر “رفع اللعنة” عن كين، قائلاً: “أنا أقوى معالج روحي في العالم، وسأطلق سراح هاري كين حتى يتمكن من التسجيل في مباراته المقبلة”.

ولا يتوقف الموضوع عند الساحر الغاني، فالبطولة الحالية شهدت ظهور القط البريطاني بيلي، الذي نجح في توقع الفائز في جميع المباريات التي لم تنته بالتعادل منذ انطلاق البطولة.

وتقوم مالكته، قبل كل مباراة بوضع علمي المنتخبين أمام القط، ليختار أحدهما بلمسة من مخالبه، وهو الاختيار الذي يُعتبر التوقع الرسمي للمباراة، وحتى الآن لم يخطئ في توقعاته.

ولم يكن بيلي الحيوان الوحيد الذي دخل عالم التوقعات، إذ خطفت سمكة ذهبية تدعى “سويمبابي” الأنظار في مدينة تورونتو الكندية، في فكرة دعائية ابتكرها فريق إبداعي كندي احتفالاً باستضافة البلاد لكأس العالم.

لكن السمكة لم تنجح في توقعاتها لنتائج المباريات فاختارت فوز هايتي على البرازيل، وهو ما أثار موجة من التعليقات، وزيادة في متابعة توقعات “سويمبابي”.

أستون فيلا الإنكليزي يحرز لقب الدوري الأوروبي بكرة القدم
المنتخب السعودي يخسر أمام نظيره النمساوي في كأس العالم للناشئين
اتحاد المبارزة ينظم دورة إعداد وتصنيف الحكام عن بُعد
إعلان قائمة المنتخب السعودي لمعسكر  التشيك التدريبي استعداداً للملحق المؤهل للمونديال
إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات بسبب احتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك