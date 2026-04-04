سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة

حماة-سانا

اختتمت اليوم في صالة ناصح علواني الرياضية منافسات تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة لفئة السيدات، والذي شاركت فيه أندية سلمية ومحردة والسودا وتلدرة.

وأسفرت الجولة الأخيرة عن فوز محردة على تلدرة بثلاثة أشواط دون رد، بينما تغلب سلمية على السودا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

0A6A1321 سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة

وبهذه النتائج تصدر سلمية الترتيب النهائي للتجمع بعد فوزه على جميع الفرق، بينما احتل محردة المركز الثاني، تلاه السودا بالمركز الثالث، بينما احتل تلدرة المركز الأخير.

وأوضح عضو اتحاد الكرة الطائرة هشام عجان في تصريح لـ سانا أن التجمع الحالي في مدينة حماة ضم 4 فرق لعبت فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، بمعدل مباراتين يومياً، مبيناً أن فريق سلمية كان الأفضل والأكثر تحضيراً بين الفرق المشاركة، لذلك استحق الصدارة بجدارة.

وبين المشرف على حكام التجمع، الحكم الدولي محمود رحال، أن المباريات كانت جيدة المستوى بشكل عام، وبرز بشكل لافت أداء لاعبات فريقي سلمية ومحردة مقابل تراجع ملحوظ لبطل الدوري الموسم الماضي فريق تلدرة.

0A6A1323 سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة

ودعا مدرب فريق سلمية كريم يازجي إلى ضرورة دعم الأندية الريفية بشكل أكبر، لأنها تمتلك خامات ومواهب واعدة سيكون لها حضور فاعل في صفوف المنتخبات الوطنية.

وأشارت لاعبة سيدات محردة كارلا نجار إلى أن فريقها قدم أداءً جيداً في التجمع رغم صغر أعمار اللاعبات، وتمكن من التغلب على فريقي السودا وتلدرة ،اللذين يضمان لاعبات أكبر سناً وأكثر خبرة في منافسات الدوري.

يذكر أنه يوجد تجمع ثان لدوري السيدات بكرة الطائرة يقام حالياً في دمشق بمشاركة أندية الشرطة ودير عطية والجولان.

0A6A1322 سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة
0A6A1330 سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة
0A6A1334 سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة
0A6A1345 سيدات سلمية في صدارة تجمع حماة لبطولة الدوري بالكرة الطائرة
تضرر بيوت زراعية محمية جراء تنين بحري ضرب يحمور وسهل يحمور الغربي في طرطوس
مدير أمن السويداء: جريمة قتل الشيخين المتني وفلحوط عمل إرهابي
روما يتجاوز ليتشي في الدوري الإيطالي لكرة القدم
محاضرة علمية حول التاريخ اللغوي لإدلب وحلب
القبض على مهرب أسلحة يدير مكتباً إعلامياً لمجموعات خارجة عن القانون في اللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك