رغبة أمريكية في الترشح لاستضافة كأس العالم 2038

واشنطن-سانا

أبدى رئيس مجموعة العمل التابعة للبيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أندرو جولياني، رغبة الولايات المتحدة في الترشح لاستضافة كأس العالم 2038.

وقال جولياني في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: “إن الولايات المتحدة تمتلك الإمكانات اللازمة لتنظيم بطولة موسعة بمشاركة 64 منتخباً”.

وأضاف: “لا يوجد بلد أفضل من الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم”، مشيراً إلى أن الجماهير القادمة إلى البلاد خلال النسخة الحالية اكتشفت حجم البنية التحتية الرياضية والخدمات اللوجستية التي تتمتع بها الولايات المتحدة.

وتستضيف الولايات المتحدة النسخة الحالية من كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، إذ تحتضن 78 مباراة من أصل 104 في البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية المقررة في ملعب ميتلايف يوم الـ 19 من تموز المقبل.

وبعد استضافة مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستنتقل البطولة إلى إسبانيا والمغرب والبرتغال في نسخة 2030، قبل أن تستضيف السعودية كأس العالم 2034.

ورغم عدم إعلان أي دولة ترشحها رسمياً لاستضافة نسخة 2038 حتى الآن، فإن تقارير فرنسية تحدثت عن دراسة إمكانية تقدم فرنسا بملف لاستضافة البطولة، وهو ما قد يفتح الباب أمام منافسة محتملة بين باريس وواشنطن، بحسب جريدة ليكيب الفرنسية.