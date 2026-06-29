هيئة الإذاعة البريطانية تنهي بث الموجات الطويلة بعد نحو قرن من الاستخدام

لندن-سانا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنهاء خدمات البث عبر الموجات الطويلة، في خطوة تُنهي نحو قرن من استخدام هذه التقنية في البث الإذاعي داخل المملكة المتحدة، والتي شكّلت لسنوات طويلة وسيلة أساسية لنقل البرامج والرسائل الإذاعية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” في تقرير نشرته أول أمس، أن إذاعة “راديو 4″، وهي آخر محطة بريطانية كانت تعتمد على الموجات الطويلة، أوقفت بثها بشكل دائم عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش يوم السبت الماضي، لتطوي بذلك حقبة بدأت عام 1934.

وأوضحت “بي بي سي” أن قرار الإيقاف جاء نتيجة تراجع استخدام هذه التقنية وارتفاع تكاليف تشغيلها، إضافة إلى محدودية عدد المستمعين الذين يعتمدون عليها، ما جعل استمرارها غير مبرر من الناحية التشغيلية.

وبيّنت الهيئة أن الموجات الطويلة استُخدمت على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية لنقل الرسائل، قبل أن تنتقل إذاعة “راديو 4” إلى هذا التردد عام 1978 وتواصل استخدامه حتى القرار الأخير.

وأكدت “بي بي سي” أن إيقاف البث عبر الموجات الطويلة لن يؤدي إلى فقدان أي من برامج “راديو 4″، إذ ستستمر جميع البرامج عبر منصات بث رقمية وتقنيات أكثر تطوراً، فيما كانت هذه الخدمة تُستخدم بشكل رئيسي من قبل المجتمعات النائية والريفية والبحارة والصيادين.

ويأتي هذا القرار في إطار التحول المتسارع في قطاع البث الإذاعي نحو التقنيات الرقمية الحديثة، مع تراجع الاعتماد على الموجات التقليدية لصالح المنصات الرقمية الأكثر انتشاراً وكفاءة.