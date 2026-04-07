الوحدة يفوز على الشبيبة في دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

حقق الوحدة انتصاراً كبيراً على الشبيبة بنتيجة 108-73 نقطة، في إياب دوري كرة السلة للرجال، في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة راتب الشيخ نجيب بنادي الوحدة بدمشق.

وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم الوحدة بواقع 60-30 نقطة.

وواصل الوحدة النصف الثاني من المباراة باللعب السريع بالتنويع في التسجيل من داخل وخارج القوس، ولم يستطع الشبيبة إيقاف هجوم صاحب الأرض لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بفارق 53 نقطة.

وكان أهلي حلب قد فاز أمس الإثنين على الحرية بنتيجة 54-52 نقطة ضمن مباريات مرحلة الإياب بالدوري.