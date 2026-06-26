فرنسا والنرويج في مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة التاسعة ‏بمونديال2026‏

فوكسبورو-سانا

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب “جيليت” في مدينة فوكسبورو ‏الأمريكية، الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع منتخبي فرنسا والنرويج، ضمن ‏منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم ‌‏2026.‏

ويدخل المنتخبان المباراة برصيد ست نقاط لكل منهما الا أن المنتخب ‏الفرنسي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف، ما يمنحه أفضلية الاكتفاء بالتعادل ‏على المركز الأول في حين لابديل أمام المنتخب النرويجي عن الفوز إذا ‏أراد انتزاع الصدارة وإنهاء الدور الأول في القمة.‏

وقدم المنتخب الفرنسي بداية قوية في البطولة بعدما استهل مشواره بفوزه ‏على السنغال بنتيجة “3-1″، قبل أن يتغلب على العراق بثلاثية نظيفة، مؤكداً ‏جاهزيته للمنافسة على اللقب بفضل الأداء الجماعي المميز والفعالية ‏الهجومية التي يقودها كيليان مبابي إلى جانب تألق برادلي باركولا.‏

في المقابل ظهر المنتخب النرويجي بصورة لافتة منذ انطلاق البطولة، إذ ‏افتتح مشواره بفوز كبير على العراق بنتيجة “4-1″، ثم تجاوز السنغال ‏بنتيجة “3-2” ليحقق الفوز في مباراتيه الأوليين ويضمن التأهل إلى الدور ‏المقبل، لكنه بقي في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الفرنسي.‏

ويعول المنتخب النرويجي على هدافه ايرلينغ هالاند، الذي فرض نفسه أحد ‏أبرز نجوم البطولة حتى الآن، بعد تسجيله أربعة أهداف في أول مباراتين ‏ليشكل السلاح الأبرز في سعي منتخب بلاده لتحقيق الفوز وخطف صدارة ‏المجموعة.‏

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً وهجومياً بين منتخبين قدما ‏مستويات مميزة في الدور الأول.