فرنسا والنرويج في مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة التاسعة ‏بمونديال2026‏

فوكسبورو-سانا
تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب “جيليت” في مدينة فوكسبورو الأمريكية، الذي يحتضن مواجهة قوية تجمع منتخبي فرنسا والنرويج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.
ويدخل المنتخبان المباراة برصيد ست نقاط لكل منهما الا أن المنتخب الفرنسي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف، ما يمنحه أفضلية الاكتفاء بالتعادل على المركز الأول في حين لابديل أمام المنتخب النرويجي عن الفوز إذا أراد انتزاع الصدارة وإنهاء الدور الأول في القمة.
وقدم المنتخب الفرنسي بداية قوية في البطولة بعدما استهل مشواره بفوزه على السنغال بنتيجة “3-1″، قبل أن يتغلب على العراق بثلاثية نظيفة، مؤكداً جاهزيته للمنافسة على اللقب بفضل الأداء الجماعي المميز والفعالية الهجومية التي يقودها كيليان مبابي إلى جانب تألق برادلي باركولا.
في المقابل ظهر المنتخب النرويجي بصورة لافتة منذ انطلاق البطولة، إذ افتتح مشواره بفوز كبير على العراق بنتيجة “4-1″، ثم تجاوز السنغال بنتيجة “3-2” ليحقق الفوز في مباراتيه الأوليين ويضمن التأهل إلى الدور المقبل، لكنه بقي في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الفرنسي.
ويعول المنتخب النرويجي على هدافه ايرلينغ هالاند، الذي فرض نفسه أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، بعد تسجيله أربعة أهداف في أول مباراتين ليشكل السلاح الأبرز في سعي منتخب بلاده لتحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعاً تكتيكياً وهجومياً بين منتخبين قدما مستويات مميزة في الدور الأول.